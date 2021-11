Dead by Daylight nel nuovo capitolo Portrait of a Murder unisce arte e orrore

Nella giornata di ieri Behaviour Interactive ha annunciato un nuovo DLC per la sua creatura, con un trailer che presenta il nuovo survivor e soprattutto il nuovo killer, L'Artista, la quale vanta un design molto evocativo, composto principalmente da linee e forme di angosciante inchiostro nero.

L'espansione è "un'ode artistica alla paura e all'oscurità, ambientata nell'interpretazione surreale di un cimitero abbandonato nel deserto cileno". Dave Richard, creative director del gioco, considera Portrait of a Murder come un ritorno alle origini per Dead by Daylight, con un universo e una storia originali, straripanti di mistero, paura e dark fantasy. "I nuovi personaggi", prosegue Richard, "sono unici e diversificati, il che è parte del nostro DNA, e rappresentativi dei nostri giocatori".

Il nuovo survivor, Jonah Vasquez, è un decodificatore della CIA impegnato in una ricerca che l'ha condotto nell'Ossario Abbandonato (Forsaken Boneyard, il nome della nuova mappa), ma è certamente il killer a turbare e affascinare in maggior misura, complice il suo background narrativo: Carmina Mora (questo il nome dell'Artista) sembra essere stata salvata da un tentativo di suicidio da parte di uno stormo di corvi, fonte di ispirazione per i suoi poteri.

Il nuovo contenuto sarà disponibile nel corso di novembre, al prezzo di 6,99€ per Steam, Google Stadia e Microsoft Store, e 7,99€ su Playstation, Xbox e Switch. Il prossimo mese, Dead by Daylight arriverà anche sull'Epic Games Store, ove proprio ieri è stato reso disponibile gratuitamente il DLC, ora reso standalone, di Borderlands 2, "Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina".

Fonte: Eurogamer.net