Dead by Daylight con il capitolo 'Sadako Rising' porta The Ring nel gioco

Behavior Interactive ha annunciato che un nuovo contenuto per Dead by Daylight sarà lanciato l'8 marzo 2022. Si chiama Sadako Rising ed è ispirato al romanzo di Koji Suzuki e all'omonimo adattamento cinematografico originale, Ringu (The Ring). Le caratteristiche includono un nuovo killer e un nuovo sopravvissuto.

"Ringu porta un horror psicologico nel nostro gioco che è molto diverso dallo stile slasher a cui sono abituati i nostri fan. Con Sadako, possono aspettarsi meccaniche di gioco spettrali e inaspettate che non si trovano in altri killer", ha affermato Dave Richard, direttore creativo del gioco. "I sopravvissuti dovrebbero stare attenti, perché si spaventeranno!"

Ci sono anche informazioni sul nuovo sopravvissuto. Si tratta di Yoichi Asakawa, che è apparso per la prima volta nel film originale del 1998 Ringu, ed è l'unico personaggio a sopravvivere alla rabbia di Sadako. Ora è un rispettato biologo marino. Ma la sua fame di sapere lo porta più in profondità in acque insidiose nella trama di Dead by Daylight. "Ricevere la fiducia di Kadokawa Corporation per porre fine alla storia di Yoichi Asakawa è uno dei più grandi onori per me. La decisione di raccontare finalmente una storia tanto attesa e non raccontata in un videogioco è una decisione coraggiosa che parla dell'importanza del nostro mezzo nella cultura pop di oggi" ha dichiarato Richard.

Il nuovo capitolo di Dead by Daylight, Sadako Rising, sarà disponibile l'8 marzo 2022 su Steam, Epic Games Store, Windows Store e Stadia, oltre a PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Fonte: Eurogamer