Dead by Daylight incontra l'iconico Saw con il prossimo crossover

Dead by Daylight torna nell'orribile mondo di Saw con un nuovo killer.

"Quando la tua vita è in bilico, quanto lontano andrai?" chiede il tweet promozionale, una domanda di Jigsaw nei film originali. Il breve video teaser ci fornisce anche un assaggio del nuovo killer. Non è l'originale Jigsaw, ma un personaggio che incarna il suo spirito con una maschera con le tipiche spirali rosse e una corona.

Il nuovo killer arriverà domani, mercoledì 26 gennaio. Non è la prima volta che Dead by Daylight si diletta nel mondo di Saw, ma è passato del tempo. The Saw Chapter è uscito quasi esattamente quattro anni fa.

Tuttavia, con questo aggiornamento lo sviluppatore Behavior Interactive rimuoverà la maschera Leatherface. Ciò accadrà come parte dell'update di gennaio 2022.

