Dead Cells riceverà DLC e aggiornamenti gratuiti per 'almeno' un altro anno

L'action roguelite Dead Cells ha ricevuto da poco un nuovo aggiornamento gratuito con "Break the Bank", a testimonianza di come il supporto post-lancio stia continuando dal lancio del titolo nell'agosto 2018.

Nell'annuncio di lancio del suo ultimo aggiornamento, lo sviluppatore Motion Twin ha discusso brevemente dei suoi "piani futuri".

Il team ha confermato che ci saranno più DLC e aggiornamenti gratuiti per "almeno un altro anno". Lo studio si è detto "molto, molto entusiasta" per alcuni dei nuovi contenuti, ma dovremo aspettare maggiori dettagli. Motion Twin ha anche un nuovo progetto in lavorazione anche se potrebbe volerci un po' prima che venga rivelato ufficialmente.

Dead Cells ha attualmente tre DLC a pagamento - The Bad Seed, Fatal Falls e The Queen and the Sea - che sono considerati parte di una trilogia conclusa.

Nuovi contenuti aggiunti gratuitamente negli ultimi anni includono nuovi biomi, armi, nemici e molto altro.

Fonte: Gamingbolt.