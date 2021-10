Dead Cells: il creatore annuncia Nuclear Blaze, un nuovo action platform

Tra pochi giorni sarà in vendita Nuclear Blaze, un nuovo videogioco sviluppato da Sébastien Benard, il creatore di Dead Cells, in cui interpreteremo un pompiere che spegnerà gli incendi in un'avventura 2D con un tocco di pixel-art.

Il nostro protagonista avrà il compito di entrare in un'area infernale completamente in fiamme per cercare i sopravvissuti. Per questo, sarà dotato di un tubo con il quale non smetterà di spegnere incendi incontrollati che saranno ovunque e che non smetteranno di essere generati dai bengala che si sprigionano o dalle esplosioni che si verificano.

Per non rendere l'esperienza frustrante, il gioco avrà diverse opzioni che possono essere modificate e con le quali verrà cambiata la difficoltà. L'intenzione dello sviluppatore era quella di creare un gioco che potesse essere apprezzato da chiunque, compreso suo figlio di tre anni, che ama i vigili del fuoco ed è per questo che è nata l'idea di dare vita a questo titolo. Per questo motivo, per adattarlo anche a lui, sono state introdotte varie modalità di gioco.

Remember playing firefighters when you were a kid? ? Well now is the time to turn your dreams into a reality! Nuclear Blaze is a unique 2D firefighting adventure coming to Steam on Oct 18th ? Enjoy the 1st trailer: https://t.co/6t4CbHkkBf Wishlist: https://t.co/hRpfsTLGzN ? — Sébastien | Deepnight Games (@deepnightfr) October 6, 2021

Nuclear Blaze sarà disponibile dal 18 ottobre su PC via Steam.

Fonte: Gamepur