Dead Cells aggiunge personaggi, armi e abilità di Hollow Knight, Hyper Light Drifter, Guacamelee e non solo!

È un vero e proprio Dream Team quello assemblato dai ragazzi di Motion Twin per l'ultimo aggiornamento dedicato a uno degli indie più apprezzati degli ultimi anni: Dead Cells.

Everyone is Here è un aggiornamento molto particolare che si configura come crossover che introduce nell'universo dell'amato rougelite, skin, armi e abilità provenienti da alcuni dei migliori roguelike/roguelite ed action degli ultimi anni.

Gli sviluppatori hanno infatti "scomodato" dei pezzi da novanta provenienti da piccole, grandi gemme come: Hollow Knight, Blasphemous, Hyper Light Drifter, Guacamelee, Skul, Curse of the Dead Gods e Death's Gambit! Si tratta solo del meglio del meglio in questo tipo di generi per una idea davvero speciale. Vedere per credere:

La nostra recensione di Dead Cells dimostrava come il progetto fosse davvero notevole già al lancio ma nel corso degli anni c'è stata una ulteriore crescita grazie a tanti aggiornamenti a pagamento e gratuiti. Everyone is Here è solo l'ultima chicca già disponibile su PC e in arrivo a breve anche su Mac e su tutte le console.

