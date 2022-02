Dead Island 2 a distanza di otto anni avrebbe una finestra di lancio

Otto anni dopo il suo reveal, il tanto atteso Dead Island 2 potrebbe finalmente vedere la luce. La notizia è emersa da un segmento di domande e risposte di una recente conference call dell'editore Deep Silver e della società madre Embracer Group, con il CEO della società che suggerisce che Dead Island 2 uscirà probabilmente durante il prossimo anno fiscale della società cioè entro almeno il 21 marzo 2023.

La risposta è arrivata come parte di uno scambio di domande e risposte leggermente criptico da parte degli investitori, in cui è stata posta una domanda sul sequel di zombie. "Dead Island è molto chiaramente ancora vivo", ha detto il CEO durante la sessione "e almeno mi aspetto il lancio... il prossimo anno finanziario".

"Quindi, cosa possiamo aspettarci da un titolo che è stato in sviluppo probabilmente per 10 anni o giù di lì?" ha chiesto un altro investitore. "Non posso parlare di Dead Island 2 perché non è stato annunciato come tale dall'editore", ha risposto il CEO di Embracer Lars Wingefors. "Ma abbiamo appena parlato del fatto che abbiamo un titolo AAA non annunciato... che pensate sia Dead Island 2, quindi è difficile per me commentare ulteriormente. Ma sono entusiasta di titoli non annunciati".

Anche se non c'è una vera e propria data sull'uscita di Dead Island 2, è pur sempre un'ulteriore conferma che arriva a distanza di qualche giorno.

Fonte: PSU