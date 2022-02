Dead Island 2 è vivo e vegeto, arriva la conferma ufficiale di Deep Silver

11 anni fa, Techland aveva inserito nel mondo dei videogiochi Dead Island, che da subito riscosse un buon successo, tanto da portare gli sviluppatori polacchi a rilasciare un'espansione standalone, Riptide, anch'essa molto apprezzata, e a preservare l'impianto ludico per produrre Dying Light nel 2015, il cui seguito diretto è uscito appena all'inizio del mese corrente. Tuttavia, sono passati anni da quando è stato annunciato Dead Island 2, e del suo sviluppo si sono perse le tracce.

Sviluppo, quello di Dead Island 2, a dir poco travagliato: iniziato nel 2014 presso Techland e passato a Yager l'anno successivo, lo stesso in cui Yager chiuse definitivamente, portando Dead Island 2 a passare nelle mani di Sumo Digital prima, e di Dambusters poi, nel 2019. L'attuale editore, Deep Silver, ha però infuso nuova speranza sulla riuscita del progetto.

Dead Island 2 sarebbe "in pieno sviluppo", secondo una dichiarazione rilasciata a GamesRadar, e verranno condivisi ulteriori dettagli "quando saremo pronti" - che confermerebbe quanto riportato da Tom Henderson in un rumor di pochi giorni fa, con un trailer di gameplay e un'uscita che andrebbe ad impreziosire la già ricca line-up del 2022.

Dambusters e Deep Silver in realtà non sono nuovi a rivitalizzare progetti passati di mano in mano e le cui sorti parevano grame: era il caso di Homefront The Revolution qualche anno fa, anche se non ha ricevuto acclamazione unanime globale dalla stampa.

Fonte: GamesRadar