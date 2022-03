Dead Space Remake: i dialoghi di Isaac cambieranno a seconda di quanto è stanco

EA Motive ha pubblicato un nuovo aggiornamento degli sviluppatori in merito al lancio di Dead Space Remake. L'ultima diretta streaming ha mostrato alcuni nuovi filmati di gioco oltre ai miglioramenti per quanto riguarda il comparto audio. Uno dei miglioramenti più interessanti tuttavia è che il dialogo di Isaac può cambiare in base a quanto è stanco.

Nella diretta gli sviluppatori hanno annunciato il nuovo sistema "A.L.I.V.E." che include "tutti i componenti della respirazione e della frequenza cardiaca di Isaac". Le linee vocali e i dialoghi saranno quindi influenzati da una varietà di caratteristiche.

EA Motive ha continuato spiegando che il "Dialogo intelligente" altererà le scene di dialogo di Isaac per includere tre variazioni di ciascuna riga "in base al suo stato attuale". Le tre varianti sono Normale, Affaticato e Ferito e ognuna ha un modo drasticamente diverso in cui Isaac presenterà il dialogo in-game. Ad esempio, se Isaac è ferito, soffrirà leggermente mentre dice la sua battuta.

I nuovi miglioramenti audio e l'attenzione ai dettagli nei dialoghi di Isaac sono senza dubbio aggiunte molto interessanti che piaceranno di sicuro ai fan della serie. Il remake di Dead Space dovrebbe uscire nei primi mesi del 2023.

