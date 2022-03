Dead Space Remake tornerà presto a mostrarsi in un livestream focalizzato sul comparto artistico

Anche se non abbiamo visto un gameplay trailer o una demo tradizionale per il remake di Dead Space da quando è stato annunciato lo scorso anno, lo sviluppatore Motive Studio ha mantenuto un flusso costante di aggiornamenti sullo sviluppo del gioco.

Ciò è avvenuto principalmente attraverso livestream regolari degli sviluppatori, durante i quali si è parlato di tutto, dai miglioramenti visivi del gioco al suo nuovo sistema di smembramento fino, più recentemente, alla conferma di una finestra di lancio all'inizio del 2023.

Presto arriverà anche un nuovo livestream. Motive Studio ha confermato attraverso Twitter che un nuovo evento livestream è previsto per il mese di maggio, con un focus sull'arte del gioco.

Our next Developer Livestream in May will cover the art of #DeadSpace!



What are other topics you?d want to see in our future streams? We?re taking notes. ?? pic.twitter.com/S4s6pLJ44U — Dead Space (@deadspace) March 14, 2022

Come sempre, Motive cercherà insieme alla community più argomenti da trattare durante la live, quindi probabilmente possiamo aspettarci maggiori dettagli e forse alcuni filmati di gioco.

Dead Space verrà lanciato su PS5, Xbox Series X/S e PC all'inizio del 2023.

Fonte: Gamingbolt.