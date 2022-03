Dead Space Remake sembra essere stato rinviato ma ne sapremo di più domani

Domani 11 marzo alle 19:00, potremmo vedere il live stream ufficiale dedicato al remake di Dead Space, anche se le notizie potrebbero non essere tutte positive. Dalle fonti di Jeff Grubb infatti, pare che Electronic Arts abbia scelto di posticiparne l'uscita al 2023.

Con uscita prevista per ottobre di quest'anno, il remake di Dead Space potrebbe trovare spazio per l'inizio del prossimo, con il classico dei classici: maggior rifinitura del prodotto e mostrare un prodotto qualitativamente all'altezza. Dopo Battlefield 2042 EA evidentemente non vuole prendere il progetto alla leggera.

Di questo rinvio dunque, potremmo averne ufficialità proprio domani, in cui potremmo vedere lo stato dei lavori e forse un po' di gameplay. Motive Studios sta cercando di raggiungere le vette toccate da Resident Evil 2 Remake di Capcom, una riedizione certosina e tra le migliori rilasciate sinora. Ricordiamo che il titolo uscirà solo su console di nuova generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC.

