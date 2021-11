Death's Door è disponibile su PlayStation e Switch ed è uno dei migliori giochi del 2021

Devolver Digital ha pubblicato un trailer per celebrare il lancio di Death's Door su console PlayStation e Switch.

Il gioco vi mette nei panni di un corvo il cui compito è traghettare le anime dei defunti di recente nell'aldilà. Tuttavia, una volta che la vostra anima assegnata più di recente è stata rubata, starà a voi recuperarla.

"Mietere le anime dei defunti, giorno dopo giorno, potrebbe sembrare monotono, ma per un Corvo è un lavoro decente", si legge nella descrizione ufficiale. "Le cose iniziano però a movimentarsi quando l'anima che dovresti raccogliere viene rubata, e tu sei costretto a inseguire il disperato ladro in un regno in cui la morte non esiste, popolato da avide creature assetate di potere che vivono ben oltre le aspettative".

Death's Door è un gioco che ha ricevuto molti elogi e riconoscimenti dalla critica. Questi includono il premio INDIE Live Expo Winter 2021 e una nomination per i migliori giochi indie ai The Game Awards di quest'anno. Scopriremo se riuscirà a portarsi a casa un trofeo all'evento di dicembre. Lo sviluppatore Acid Nerve era in precedenza responsabile dell'eccellente Titan Souls del 2015.

Death's Door è ora disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. In precedenza è stato lanciato su PC, Xbox Series X/S e Xbox One a luglio.

Fonte: Videogamer.