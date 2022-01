Death Stranding Director's Cut potrebbe arrivare su PC con il supporto a Intel Xe Super Sampling

Death Stranding Director's Cut di Kojima Productions è uscito lo scorso anno su PS5 dopo la sua uscita originale nel 2019 e il porting per PC nel 2020.

Tuttavia, sembra che il titolo sarà protagonista anche nel 2022. Secondo quanto riferito, Videocardz ha pubblicato un documento di Intel Arc Graphics con il quale la compagnia annuncerà qualcosa di relativo a Death Stranding Director's Cut al CES 2022.

Apparentemente ci saranno circa 50 progetti per la GPU Arc dell'azienda con compagnie del calibro di ASUS, Acer, Dell, HP, Lenovo e altri che offriranno le proprie soluzioni. Ma la cosa più interessante è che Intel collaborerà con vari sviluppatori per implementare la sua tecnologia di upscaling Xe Super Sampling (XeSS). Death Stranding Director's Cut è uno di questi titoli che supporterà la tecnologia con il presidente di 505 Games Neil Rally che, secondo quanto riferito, sarebbe "entusiasta" di vedere come "migliorerà le esperienze dei giocatori".

Death Stranding: Director's Cut is coming to PC and will be one of the first titles to support Intel's new upscaling technology XeSS.https://t.co/itpDJZeZDH #DeathStranding #Intel pic.twitter.com/SmfVQMUvtW — AJ | Okami Games ? (@Okami13_) January 3, 2022

Altre società che apparentemente supporteranno la tecnologia sono EXOR Studios (The Riftbreaker), Ubisoft, Techland, Illfonic, Codemasters e altre. Ancora una volta, il tempo dirà se tutto questo sarà effettivamente vero, quindi non resta che attendere eventuali annunci in arrivo dal CES 2022.

