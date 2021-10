Death Stranding Director's Cut in arrivo su PC? Spuntano indizi su Steam

Le voci che circondano Death Stranding Director's Cut in arrivo su PC sembrano essere ancora più probabili dopo che gli aggiornamenti all'interno del database di Steam suggeriscono nuovi contenuti.

Secondo un post pubblicato su Reddit, Death Stranding su PC ha ricevuto una serie di aggiornamenti apparentemente casuali di recente nonostante ne abbia ricevuti a malapena da quando il gioco è stato lanciato su PC la scorsa estate. Il post riferisce che Kojima Productions avrebbe iniziato a lavorare su una sorta di aggiornamento interno intorno a settembre, che è ancora in corso. L'ultimo aggiornamento è stato registrato nella giornata di oggi, ma attualmente non si sa ancora di che cosa si tratta.

Questo nuovo movimento in aggiunta al leak del database di Nvidia di qualche settimana fa che indicava proprio l'arrivo di Death Stranding Director's Cut su PC confermerebbe quindi un eventuale arrivo del gioco anche su Steam.

Come sempre prendete questa notizia come semplice rumor in quanto non c'è ancora nessuna conferma ufficiale. Non ci resta che attendere in un annuncio da parte delle parti interessate.

Fonte: IGN