Death Stranding Director's Cut: Hideo Kojima e Yoji Shinkawa a disposizione dei fan in una sezione Q&A

Death Stranding: Director's Cut sta per approdare su PC, portando tutti i miglioramenti e aggiunzioni visti su PlayStation 5. Per l'occasione lo storico autore Hideo Kojima e il designer Yoji Shinkawa, parteciperanno a una sessione di domande e risposte con i fan, attraverso Steam. Ecco il comunicato:

"Come già molti di voi sapranno, per DEATH STRANDING i legami e la condivisione sono di fondamentale importanza, ed ecco perché vogliamo festeggiare con una sessione di domande e risposte con la community, in compagnia del creatore del videogioco, Hideo Kojima, e del direttore artistico, Yoji Shinkawa. Questa occasione è un'incredibile opportunità per i nostri giocatori, i quali potranno fare le domande più scottanti a Hideo Kojima e a Yoji Shinkawa, due vere e proprie icone della KOJIMA PRODUCTIONS che non hanno bisogno di alcuna presentazione. Volete partecipare? Da oggi fino all'11 marzo, la nostra community potrà fare qualsiasi domanda relativa a DEATH STRANDING sia a Hideo Kojima che a Yoji Shinkawa, proprio qui su Steam. Le domande verranno selezionate in modo casuale e le risposte di Hideo Kojima e Yoji Shinkawa verranno condivise più tardi questo mese sui nostri canali social più importanti. Rimanete sintonizzati!"

Death Stranding: Director's Cut arriverà su PC il 30 marzo.

Fonte: store.steampowered.com