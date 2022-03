Death Stranding Director's Cut mostrato in un nuovo trailer dedicato alla versione PC

Il 30 marzo anche gli utenti PC potranno saggiare tutte le novità offerte dalla Director's Cut di Death Stranding, ultimo lavoro di Hideo Kojima e primo dopo l'abbandono di Konami. Primo del suo arrivo su steam ed Epic Games Store, il nuovo aggiornamento è stato mostrato in un nuovo trailer, con all'interno tutte le nuove funzionalità.

Tra le novità troviamo un poligono di tiro, dove è possibile provare le diverse armi oltre a partecipare alle prove classificate cercando di battere il miglior tempo. Come già saprete, ci sarà il Fragile Circuit per le corse, completo di cronometro oltre all'opzione per rivisitare le precedenti battaglie con i boss. Sono otto le nuove tracce nel lettore musicale, più alcuni aggiustamenti al combat system e un nuovo arco narrativo.

Director's Cut di Death Stranding sarà disponibile al prezzo di 39,99€ ma se si è già in possesso della copia originale, il solo update è di 9,99€.

Fonte: Gamingbolt.com