Death Stranding giocabile su Xbox con GeForce Now? Per ora no e c'è chi pensa sia 'colpa' di PlayStation

Nel catalogo di GeForce Now è presente Death Stranding di Hideo Kojima e, di recente, è emerso che Microsoft Edge, disponibile su console Xbox, è compatibile con il servizio di Nvidia.

Questo, in linea teorica, dovrebbe permettere l'accesso a Death Stranding attraverso Xbox, ma a quanto pare il gioco di Kojima non compare nel catalogo se si tenta l'accesso da console.

Tom Warren, giornalista di The Verge, ha fatto notare che cercando il gioco nel catalogo di GeForce Now tramite Xbox non compare da nessuna parte.

"Non vedevate l'ora di giocare ai giochi per PC di Sony su Xbox tramite Nvidia GeForce Now? Ho notato qualcosa di strano. Non potete giocare a Death Stranding, un gioco pubblicato da Sony, su Xbox tramite GeForce Now. Non viene visualizzato nei risultati di ricerca", afferma Warren in un tweet.

were you looking forward to playing Sony PC games on Xbox through Nvidia GeForce Now? I noticed something strange. You can't play Death Stranding, a Sony published game, on Xbox through GeForce Now. It's blocked from showing up in search results ? pic.twitter.com/G5qkFOPIwH — Tom Warren (@tomwarren) October 25, 2021

Probabilmente, ci sarà lo zampino di Sony per quanto riguarda l'accesso al gioco attraverso servizi di terze parti come quello di Nvidia.

Che ne pensate?

Fonte: ResetEra.