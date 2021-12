Death Stranding e oltre! Hideo Kojima lavora a 'giochi originali e oltraggiosi'

Hideo Kojima ha lavorato per mesi su un titolo segreto dopo Death Stranding e sebbene lo sviluppatore abbia dovuto modificare parte del concept, possiamo essere sicuri che Kojima Productions stia lavorando a pieno ritmo.

Sul sito web dello studio giapponese è iniziato un enorme reclutamento per quasi 30 posizioni: Hideo Kojima è alla ricerca di artisti di personaggi, sceneggiatori, creatori di livelli o manager. Attualmente, l'azienda non conferma su quali giochi sta lavorando, ma le informazioni spesso menzionano "progetti di fascia alta".

Kojima ha deciso di incoraggiare lui stesso la cooperazione e ha confermato tramite Twitter che la sua squadra sta attualmente sviluppando diverse produzioni: "Attualmente stiamo reclutando personale per Kojima Productions. Stiamo creando 'titoli originali' AAA e 'titoli oltraggiosi' completamente nuovi". Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

We are currently recruiting staff for Kojima Productions.

We create AAA-class "original titles" and completely new "outrageous titles". https://t.co/F3bRvc6TII — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 3, 2021

La notizia è breve, ma molto interessante perché Hideo Kojima cita lo sviluppo di giochi originali. È molto probabile quindi che il creatore non sia coinvolto nello sviluppo di alcuna IP nota. Inoltre informa anche del lavoro su "titoli oltraggiosi" e in questo caso è difficile indovinare davvero cosa intendesse l'autore. Forse sapremo qualcosa di più durante i The Game Awards? Non ci resta che attendere.

