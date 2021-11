Death Stranding e il futuro: Hideo Kojima sta revisionando una sceneggiatura, annuncio ai The Game Awards?

In queste settimane le notizie su Kojima Productions hanno iniziato a circolare: lo studio infatti ha aperto recentemente una divisione che si focalizzerà nell'ambito del cinema, della televisione e della musica, lasciando quindi intendere che ci sono dei lavori in corso.

Ora, ad alimentare l'hype dei fan è un nuovo tweet di Kojima il quale afferma di essere al lavoro nella revisione di una sceneggiatura. "Di recente, ho rivisto i piani e la sceneggiatura e ho sperimentato tutto il resto". Il tweet poi è collegato ad un'immagine sfocata che mostra alcune persone che sembrano essere al lavoro su qualcosa di misterioso.

Non solo, ma in risposta a questo tweet, Geoff Keighley ha pubblicato una particolare emote che lascia pensare che effettivamente qualcosa bolle in pentola. Che un probabile annuncio venga fatto proprio ai The Game Awards di quest'anno?

Non ci resta che attendere l'inizio dell'evento che avverrà il 9 dicembre.