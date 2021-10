Death Stranding ispira una linea di occhiali in una collaborazione tra Hideo Kojima e Jean-François Rey

È chiaro che Death Stranding non sia un titolo per tutti, nonostante sia già considerato un vero e proprio gioco cult e uno dei migliori dell'intera generazione precedente, superando i grandi capolavori. Hideo Kojima è conosciuto non solo per i suoi titoli, ma anche per una serie di merchandise particolare legato ai suoi giochi.

Ovviamente Death Stranding non è da meno: Hideo Kojima ha collaborato con Jean-François Rey, un'altra celebrità eccentrica che si dedica al design di occhiali, per disegnare una serie di occhiali che si ispirano a Death Stranding e che sono a dir poco rari. Possono essere prenotati a breve, e sono i seguenti:

HKxJF01: il primo design è costituito da occhiali con lenti circolari che hanno un secondo occhiale da sole rettangolare posizionato proprio davanti a quelli trasparenti e che è possibile spostare.

HKxJF02 - Il secondo stile è abbastanza cyberpunk e sarà disponibile in vari colori, nero, blu e mimetico militare.

HKxJF03 - Questi fanno parte di un pacchetto da collezione in edizione limitata e sono più una maschera che degli occhiali, basati sulla maschera di Lumens, la mascotte di Kojima Productions

Come evidenziato dal sito, gli occhiali possono essere già preordinati e verranno spediti a marzo 2022. Sfortunatamente non sono stati svelati i prezzi.

Fonte: VGC