Death Stranding: Sony brevetta la feature che permette di creare percorsi condivisi tra i giocatori

Sony ha appena brevettato una funzionalità di creazione di percorsi collaborativi che sembra essere quella vista in Death Stranding. Il brevetto, intitolato "Terrain radar and gradual building of a route in a virtual environment of a video game", accredita Hideo Kojima come l'inventore e descrive molte caratteristiche familiari del gioco come la capacità di vedere e attraversare altri percorsi dei giocatori.

Nel sommario, il brevetto approfondisce ulteriormente il "metodo per influenzare un mondo di gioco di un videogioco". I metodi brevettati includono l'identificazione dei percorsi utilizzati, il miglioramento dei percorsi in base al numero di giocatori che li hanno utilizzati e così via. Death Stranding ha permesso di identificare i percorsi tracciati da altri giocatori e interagire con loro.

Il brevetto potrebbe significare che Sony e Kojima potrebbero avere altro in mente per Death Stranding. Tuttavia, è difficile dirlo considerando che la domanda di brevetto è stata depositata prima dell'uscita del gioco. Sony ha presentato la domanda per il brevetto nel 2019, ma è stata approvata solo di recente, il 7 dicembre 2021. Per lo meno, sembra che gli sviluppatori non saranno in grado di utilizzare nessuna delle funzionalità descritte per non rischiare azioni legali da parte di Sony.

Death Stranding è stato lanciato l'8 novembre 2019 per PC e PlayStation 4. Death Stranding: Director's Cut è uscito su PlayStation 5 quest'anno, il 21 novembre 2021.

Fonte: Gamespot.