Deathloop è un successo! Arkane Lyon sta lavorando a una nuova immersive sim

Dopo il grande successo di Deathloop, Arkane Lyon non alcuna intenzione di fermarsi e sta già lavorando al suo prossimo progetto.

Un progetto che, stando a un annuncio di lavoro, sarà un immersive sim. Più nello specifico, un tweet rivela che lo studio sta cercando un lead level designer da impiegare sul prossimo gioco.

Nell'annuncio di lavoro leggiamo: "Arkane è noto per i suoi mondi e per i giochi d'azione in prima persona, inclusi Dishonored e Prey, vincitori di diversi premi come Giochi dell'anno".

"Il nostro ultimo gioco, Deathloop, uscito il 14 settembre su PC e PS5, è un altro successo".

Arkane Lyon Already working on Next Game And Sounds Like It Another Immersive Sim

- Also Deathloop Consider as a Hit

- Understanding of Action-Adventure Stealth Game Like Dishonored

- Collaborate With Campaign Designer..So Campaign is There@IdleSloth84 @bogorad222 pic.twitter.com/Ptclk1Op9P — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) November 18, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Da quanto riportato, Deathloop ha soddisfatto in pieno le aspettative dello studio, mentre sul nuovo gioco sappiamo ancora poco anche se qualche dettaglio è emerso.

Stando all'annuncio di lavoro, il candidato ideale dovrà avere la conoscenza di meccaniche stealth come quelle di Dishonored e dovrà collaborare con il designer della campagna.

Fonte: Twitter.