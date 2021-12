Deathloop ha una data di uscita 'ufficiale' su Xbox Series X/S

Sapevamo già che Deathloop sarebbe stato esclusiva temporale console da quando è stato annunciato nel 2020, Ma adesso abbiamo una data precisa sul suo rilascio anche su piattaforme che non siano PS5 e PC: per la precisione, l'ultimo gioco di Arkane Studios terminerà il suo periodo di esclusiva il 14 settembre 2022.

A confermare la data è una nuova pubblicità che, per l'occasione, segnala anche lo sconto del 50% per le festività natalizie sia su PS Store che su PC. In basso si possono leggere le parole "Disponibile anche su PC. Non disponibile su altre console fino almeno al 14/09/22", dunque esattamente nel primo compleanno dello shooter a base di loop temporali.

You have your targets. Now it's time to eliminate them all and break this time loop.



DEATHLOOP is 50% OFF on the PlayStation Store until 1/5/22. pic.twitter.com/bzu4o24Vj9 — DEATHLOOP (@deathloop) December 22, 2021

Sapendo che Arkane fa capo a Zenimax, la quale poco più di un anno fa è stata acquisita per la cifra record di 7,5 miliardi di dollari da Microsoft come parte dell'enorme bouquet di acquisizioni, è lecito aspettarsi che Deathloop sia direttamente inserito nel catalogo del Game Pass al suo arrivo su Xbox Series X ed S. Deathloop è stato nominato in varie categorie ai The Game Awards tra cui quella di gioco dell'anno, ma ha vinto il premio per Miglior Regia e Miglior Direzione artistica.

Fonte: TheGamer