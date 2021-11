Deathloop, Prey e ora videogiochi educativi. La nuova avventura dello studio director di Arkane Lyon

Subito dopo l'uscita di Deathloop, il direttore dello studio di Arkane Lyon, Romuald Capron, aveva annunciato le sue dimissioni dallo studio dopo un periodo di 17 anni in azienda. Ora, Dinka Bakaba è il nuovo boss dello studio.

Capron ha ottenuto il ruolo di produttore esecutivo presso PowerZ, una startup francese focalizzata sulla creazione di contenuti di giochi educativi per bambini. La società ha lanciato una prima iterazione del suo gioco di avventura open world nel febbraio di quest'anno, a cui hanno partecipato 15.000 bambini. La società ha anche raccolto 8,3 milioni di dollari a luglio per alimentare i suoi sforzi di sviluppo.

Il gioco è stato originariamente lanciato come closed beta su PC, ma è in arrivo su iPad e iPhone nel prossimo futuro. PowerZ è previsto anche per il rilascio su Nintendo Switch nel 2022 e altre console sono potenzialmente in cantiere. "Ho adorato il concetto e sono molto legato al tema dell'istruzione, perché penso che sia uno dei modi in cui possiamo, se non aggiustare, almeno migliorare il nostro mondo", dice. "E, naturalmente, sono molto legato a ciò che possiamo fare con i videogiochi".

"Uno dei pilastri del progetto è quello di co-creare il gioco con i bambini, in modo che possano raccontarci le loro idee e possiamo provare a implementarle", ha dichiarato Capron. "Stiamo anche cercando di mostrare ai bambini come realizziamo il gioco poiché sono parte del processo". Powerz è ancora in fase di sviluppo e se siete interessati potete iscrivervi alla mailing list.

Fonte: Rock Paper Shotgun