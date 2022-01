Deathloop è il Game of the Year 2021 degli utenti di Metacritic!

Come per ogni anno, Metacritic ha chiesto ai suoi utenti di tirare le somme sulle produzioni di cinema, televisione, musica e videogiochi appartenenti all'anno appena trascorso, e sono adesso disponibili i risultati dei 15 giochi più votati dagli utenti. Bisogna far notare che il calcolo di questo voto non è sulla base del metascore utente ricevuto dai giochi: c'è infatti stata una votazione molto diversa.

Il paradigma in questo caso è stato posizionare al proprio primo, secondo, terzo, quarto e quinto posto dei giochi usciti durante l'anno: al gioco che si classifica per primo vengono assegnati 5 punti, al secondo ne vengono assegnati 4, e via discorrendo fino al quinto, che riceve un solo punto. Ecco dunque e risultati:

Non un riconoscimento ufficiale, ma pur sempre una vittoria

Deathloop - 1299 punti Halo Infinite - 1296 punti Metroid Dread - 1127 punti Forza Horizon 5 - 1061 punti It Takes Two - 989 punti Final Fantasy XIV Endwalker - 898 punti Rsident Evil Village - 731 punti Psychonauts 2 - 721 punti Ratchet & Clank Rift Apart - 582 punti Returnal - 515 punti Marvel's Guardians of the Galaxy - 299 punti Shin Megami Tensei V - 224 punti Hitman 3 - 219 punti Tales of Arise - 183 punti Kena Bridge of Spirit - 176 punti

Si aggiudica il primo posto del poll l'ultima fatica di Arkane, con appena tre punti di distacco da Halo Infinite, e segue Metroid Dread con novantanove punti in meno a chiudere il podio. Appena sotto, troviamo i sempreverdi Forza Horizon 5 e It Takes Two. Figurano poi, tra le altre 10 posizioni occupate, altri bellissimi prodotti, e sovvengono rapidamente anche altri giochi che non sono riusciti a classificarsi, come ad esempio Age of Empires IV e Lost Judgement, realisticamente troppo di nicchia per poter arrivare sugli schermi di proprio tutti i videogiocatori, nonostante il loro indubbio valore.

