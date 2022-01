Deathloop incoronato da EDGE come gioco dell'anno

La rinomata rivista EDGE ha rivelato la lista con i migliori giochi dell'anno e Deathloop di Arkane Lyon è stato votato GOTY, il miglior gioco dell'anno 2021. Conosciuta come una delle pubblicazioni più rispettate al mondo e i cui verdetti spesso sopravvivono alle tendenze e guidano i giocatori, EDGE presenta un elenco dei titoli più interessanti del 2021.

Chicory: A Colorful Tale arriva al secondo posto ed è facile capire perché, dopo tutto, questa è un'avventura nello stile dei classici The Legend of Zelda con meccaniche inaspettate come gli scenari e la pittura. Wildermyth, Dungeon Encounters e Bonfire Peaks rappresentano questo lato indie inaspettato dell'industria, esperienze che hanno deliziato la rivista, mentre Forza Horizon 5, Hitman 3 e Returnal rappresentano gli sforzi di alcuni dei publisher più popolari di oggi, come Xbox e PlayStation. Monster Hunter Rise e Psychonauts 2 sono altri due nomi noti i cui meriti sono stati giustamente riconosciuti da EDGE. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla classifica.

Deathloop Chicory: A Colorful Tale Wildermyth Dungeon Encounters Forza Horizon 5 Monster Hunter Rise Hitman 3 Bonfire Peaks Returnal Psychonauts 2

Fonte: My Nintendo News