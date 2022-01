Deathloop e Metroid Dread tra i 10 migliori giochi del 2021 per Jason Schreier

Il 2021 è ormai finito e siamo entrati nel nuovo anno: nonostante la pandemia che continua a colpire praticamente tutto il mondo e che non mette fine ai continui rinvii videoludici, lo scorso anno ci sono stati diversi giochi che sono stati pubblicati e hanno ricevuto il plauso dalla stampa specializzata.

Ebbene, Jason Schreier di Bloomberg attraverso un articolo ha stilato la lista dei 10 migliori giochi del 2021: in realtà non è una vera e propria Top 10 con un vincitore, ma è semplicemente un elenco dei titoli in ordine alfabetico che hanno saputo catturare l'attenzione di Schreier. Tra questi possiamo trovare Deathloop, l'esclusiva PS5 di Arkane Lyon e Metroid Dread per Nintendo Switch, acclamato dalla critica. Qui di seguito potete dare uno sguardo all'elenco.

Bravely Default 2

Deathloop

The Forgotten City

The Great Ace Attorney Chronicles

The House in Fata Morgana

Metroid Dread

Outer Wilds: Echoes of the Eye

Overboard!

Psychonauts 2

Tales of Arise

Fonte: Bloomberg