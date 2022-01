Deathloop è uno dei giochi più amati dal system architect di PS5 e PS4 Mark Cerny

Oltre a essere un geniale designer di hardware, Mark Cerny è anche un giocatore incredibilmente accanito.

I trofei di gioco del system architect di PlayStation 5 e PlayStation 4 sono stati ben documentati in passato e il suo appetito per la caccia ai trofei sembra ancora insaziabile. Ha ottenuto trofei di platino in Demon's Souls, Returnal e Cuphead, tre dei titoli più difficili su PlayStation, e ora ha aggiunto Deathloop alla lista.

Ovviamente Deathloop non è così difficile come gli altri giochi menzionati, ma Cerny ha chiaramente apprezzato molto lo sparatutto di Arkane.

Su Twitter, ha scritto: "Così originale... e così STYLISH, ha davvero meritato il premio Best Game Direction ai TGA. Grazie Arkane!"

So original? and so STYLISH, really deserved its Best Game Direction award at the TGAs. Thank you Arkane! pic.twitter.com/MUEPEMY2e1 — Mark Cerny (@cerny) January 9, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

In effetti, Deathloop ha vinto un paio di premi ai The Game Awards 2021, vale a dire Best Game Direction e Best Art Direction. Quando è stato lanciato a settembre 2021, molti critici sono rimasti entusiasti dell'esclusiva PS5, anche se non ha ricevuto moltissimi premi. Tuttavia, questo non ha influenzeto Cerny, che è felice di definirsi un fan di Deathloop.

Fonte: Pushsquare.