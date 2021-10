Deathloop ha il suo bel trailer con un tripudio di grandi voti

Deathloop è stato indubbiamente un successo per Arkane Studios Lyon, un titolo che ha avuto diversi grattacapi di sviluppo e una comunicazione non all'altezza della qualità effettiva del lavoro. Per molti mesi infatti, ci si è chiesti cosa fosse effettivamente Deathloop, se un single player, se un multiplayer o un mix delle cose, facendo sospettare a molti, che in realtà si trattasse di un Dishonored III depotenziato.

Fortunatamente Deathloop è una certezza sia lato gameplay sia lato narrativa, con i due protagonisti principali, Colt e Julianna in grado di rubare la scena a suon di dialoghi prima che di proiettili. Bethesda per l'occasione ha anche rilasciato un nuovo trailer dedicato ai voti della stampa internazionale, davvero lusinghieri.

Probabilmente i "perfect score" sono un po' eccessivi, ma stiamo comunque parlando di uno dei titoli candidati al premio come miglior gioco dell'anno, considerati anche tutti i rinvii all'anno prossimo ─ i Game Awards 2022 saranno un delirio.

