Deathloop: ecco il trailer con i voti della stampa italiana, tra cui il nostro

Deathloop è stato un tripudio, non solo per la stampa internazionale ma anche per quella nostrana, con ottimi voti e un'analisi che valorizza le doti di Arkane Studios nel sapersi sempre mettere in gioco, sperimentando nonostante un mercato tra i più complessi al mondo.

All'interno del trailer, facciamo anche noi la nostra bella apparizione con "una meravigliosa chimera videoludica" tratta dalla recensione del nostro Alessandro Baravalle:

"Deathloop avrebbe potuto essere una grandissima rivoluzione e invece è "solo" l'evoluzione di Arkane. Una evoluzione che prende a piene mani dal DNA della software house perdendo per strada qualcosina per abbracciare una nuova struttura su cui forse si poteva osare ancora di più ma che comunque sa dimostrarsi fresca e splendida, immersa com'è in una voglia di libertà forse non assoluta ma indubbiamente notevole".

Deathloop dunque vi aspetta su PlayStation 5 e PC via Steam, in attesa di capire quando arriverà sui sistemi Microsoft. Insieme a Ghostwire: Tokyo infatti, è una di quelle situazioni particolari in cui, quella che sarebbe un'esclusiva Microsoft è al momento disponibile solo su PS5, per via di accordi precedenti all'acquisizione di ZeniMax.