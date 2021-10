Death's Door, lo splendido action adventure ha una data di uscita per PS5, PS4 e Switch

Dopo il debutto su Xbox e PC, l'ottimo Death's Door approderà su PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire dal 23 novembre (poi è anche stato confermato per Switch). Il titolo con protagonista un Corvo, ci metterà alla prova, inseguendo un'anima in ogni dove, affrontando sfide in un regno dove non esiste la morte.

È un titolo molto apprezzato dalla critica, un piccolo gioiello di cui potrete leggere la recensione qui, sulle pagine di Eurogamer.it

"Death's Door è un action adventure che regala tanta esplorazione, combattimenti ed enigmi in un universo affascinante e capace di restituire un lore appassionante e ricco di spunti e segreti [...] che nonostante alcuni difetti è troppo bello da vedere e divertente da giocare per non essere consigliato a tutti. Soprattutto a chi ha voglia di perdersi in un meraviglioso vagabondaggio".