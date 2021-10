Deathverse - Let it Die è lo spietato 'survival action multiplayer' sequel di Let it Die

"Vi presentiamo il survival action multigiocatore ""Deathverse - Let it Die""! Benvenuti a tutti coloro che stanno cercando un modo per liberarsi dallo stress quotidiano e soddisfare un desiderio folle di espressione estrema. Vi invitiamo a partecipare a un reality show di sopravvivenza che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo!!!"

Ad aprire lo State of Play di questa sera è il peculiare Deathverse - Let it Die, un gioco che a prima vista sembra a tutti gli effetti un battle royale all'arma bianca ma che almeno sulla carta promette un'esperienza originale, quantomeno stilisticamente e narrativamente. Interessante anche il fatto che si tratti di una sorta di sequel di Let it Die, particolare action di ormai alcuni anni fa, e che in questo caso il tutto sia ambientato centinaia di anni dopo il primo Let it Die.

Noi giocatori prenderemo parte a quello che è a tutti gli effetti un reality show mortale con ricchissimi premi in denaro. Per farlo verremo assistiti da uno Wilson, un dispositivo robotico che può rivelarsi molto utile trasformandosi in una arma, in uno scudo protettivo ma anche sparando proiettili elettrici e attivando precise abilità.

Le battaglie diventano ancora più pericolose a causa dei Cacciatori, predatori invincibili che attaccano i lottatori per la gioia del pubblico.

Per quanto le sensazioni siano, come detto, quelle di un battle royale sembra presente anche un aspetto narrativo da non trascurare visti il setting piuttosto interessante e diversi personaggi ricorrenti.

Deathverse - Let it Die sarà disponibile nella primavera del 2022 e sarà un free-to-play.