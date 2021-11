Deep Rock Galactic è una perla co-op che migliora ancora con Season Pass gratis e il più grande update di sempre

Lo sviluppatore di Deep Rock Galactic, Ghost Ship Games, è noto per aggiornamenti pubblicati in modo irregolare. Sembra che non sarà più così, poiché l'ultimo aggiornamento del titolo - soprannominato Rival Incursion - stabilisce una struttura stagionale per il modello di servizio live del gioco, con lanci regolari di contenuti e pass stagionali.

Il primo di questi Pass è il Performance Pass, ed è completamente gratuito. Il Performance Pass è ricco di cosmetici e ricompenserà i giocatori che completano le partite e attività speciali, come l'hacking e la distruzione degli obiettivi.

Oltre al Pass, l'aggiornamento Rival Incursion porta diverse nuove funzionalità e un dumper di contenuti a Deep Rock Galactic, tra cui quattro nuove armi, una nuova famiglia di nemici IA e un nuovissimo tipo di missione chiamato Industrial Sabotage.

Industrial Sabotage è più focalizzata sulla lotta contro ondate di nemici e il raggiungimento di obiettivi. La missione sarà giocabile per tutta la durata della Stagione 1.

L'aggiornamento Rival Incursion è ora disponibile in Deep Rock Galactic su PC e arriverà su Xbox il 18 novembre.

Fonte: Gamepur.