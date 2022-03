Deliver Us The Moon ha ora il suo sequel Deliver Us Mars che si mostra in un primo trailer

Il Future Games Show è stato ricco di annunci interessanti: una delle più grandi sorprese è stata Deliver Us Mars, un sequel in arrivo di Deliver Us The Moon, uscito per la prima volta su PC nel 2018. In seguito il gioco è arrivato su console nel 2020 e sembra che il sequel verrà lanciato su tutte le piattaforme contemporaneamente.

Dieci anni dopo la missione di Fortuna, l'umanità è sull'orlo dell'estinzione. Dopo una misteriosa richiesta di soccorso da Marte, vi unirete alla Zephyr e al suo equipaggio mentre si dirigono sul pianeta rosso per recuperare le navi coloniali ARCA rubate dal misterioso Outward e, con loro, assicurare la sopravvivenza della razza umana.

"Viaggia dalla Terra verso la superficie di Marte e resisti al suo ambiente arido e spietato mentre speri di scoprire i segreti dell'Outward. Usa cervello e muscoli per superare ostacoli fisici e mentali, trovare le ARCHE e svelare la ragione di chi ha inviato la richiesta di soccorso che ti ha portato lì" si legge nella descrizione del gioco. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Deliver Us Mars sarà disponibile su PC e console prossimamente. Per adesso non è stata svelata la data di uscita.

