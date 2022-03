Demon's Souls non è per tutti? Un fan convince suo nonno a provare il gioco

Demon's Souls è uno dei migliori giochi pubblicati da Sony su PS5. Il remake del gioco originale del 2009 sembra incredibilmente bello e ha stabilito un nuovo punto di riferimento per la grafica di nuova generazione quando è stato lanciato con la console. Mentre Demon's Souls era considerato un titolo di nicchia quando è uscito, il genere soulslike è ora diventato immensamente popolare tra il pubblico mainstream, basti pensare al recente Elden Ring.

I giochi di FromSoftware sono noti per la loro difficoltà e Demon's Souls non fa eccezione. Giocare a questo titolo è impegnativo per i giocatori di tutti i livelli, specialmente per quelli che non hanno esperienza con il genere.

Tuttavia un fan ha in qualche modo convinto suo nonno a provarlo.

L'utente king_craigles ha caricato un video di suo nonno che gioca a Demon's Souls. King_craigles dà istruzioni per tutto il tempo e sembra che suo nonno non se la cavi affatto male. Blocca diversi attacchi da un gruppo di tre nemici prima di sconfiggerli con pochi colpi di spada. Sembra che il nonno di king_craigles abbia riflessi abbastanza buoni, poiché in seguito uccide allo stesso modo un altro nemico.

Molti utenti stanno commentando la genuinità del video, poiché il nonno di king_craigles continua a guardare il controller per capire la posizione dei pulsanti. TheElectric_Man afferma che king_craigles ha un nonno fantastico e Standard_Grape_484 vorrebbe che anche suo nonno giocasse a Demon's Souls.

Probabilmente, ci saranno molti nonni che giocano su console, ma i fan probabilmente non si aspettano che provino giochi impegnativi come Demon's Souls.

