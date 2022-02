Demon's Souls per PS5 in un'imperdibile offerta su Amazon

Se ancora non avete provato Demon's Souls per PS5 e avete intenzione di acquistare una copia del remake, abbiamo delle ottime notizie per voi.

Già, perché il titolo sviluppato da PlayStation Studios e Bluepoint Games è in offerta su Amazon.

Il noto rivenditore propone Demon's Souls per PS5 a 45,00 Euro, con uno sconto del 44% sul prezzo di partenza di 80,99 Euro.

Come molti di voi sapranno, Demon's Souls per PS5 è stato interamente ricostruito da zero e questo remake vi invita a rivivere l'oscura storia e gli spietati combattimenti del gioco originale.

Chi ha già affrontato in passato Demon's Souls, può sfidare ancora una volta l'oscurità con una grafica di alta qualità e prestazioni migliorate su PS5.

Che ne dite? Acquisterete Demon's Souls per PS5?