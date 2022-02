Demon's Souls Remake nasconde ancora 4 segreti che i giocatori non hanno trovato

Tutti gli occhi si rivolgono a Bluepoint Games ogni volta che qualcuno parla di un remake di Bloodborne. L'acquisizione dello studio da parte di Sony nel settembre dello scorso anno ha solo aggiunto più carburante alle voci su un'ipotetica versione rimasterizzata. Dopotutto, chi non vorrebbe vedere il classico gioco per PS4 con la stessa fedeltà del Remake di Demon's Souls? Sembra che lo studio però non si sia solo fermato a rifare il gioco, ma potrebbe anche aver aggiunto alcuni nuovi oggetti che i giocatori devono ancora scoprire.

Secondo Lance McDonald, un famoso modder e dataminer di giochi FromSoftware, quattro nuovi oggetti sono stati aggiunti al remake dallo studio. "Bluepoint Games ha aggiunto una serie di nuovi oggetti a Demon's Souls Remake che rimangono ancora da scoprire", ha detto su Twitter. "Se sapessi come ottenerli da solo, lo farei. So solo che esistono nei dati. Se mai avremo un jailbreak per PlayStation 5 forse sarò in grado di capirlo, ma per ora tutto ciò che so è che ce ne sono 4 oggetti sconosciuti e come si chiamano".

Sfortunatamente, sembra che McDonald non abbia idea di cosa siano questi oggetti e cosa possono fare, poiché li ha trovati solo nei dati del gioco. Conosce tuttavia i loro nomi, ma ha scelto di non rivelarli perché non voleva "rovinare la caccia agli easter egg e quindi la sorpresa".

If I knew how to get them myself, I would. I just know they exist in the data. If we ever get a PlayStation 5 jailbreak maybe I'll be able to figure it out, but for now all I know is there's 4 undiscovered items, and what they're called. — Lance McDonald (@manfightdragon) February 7, 2022

Insomma, è un buon motivo per ritornare a giocare a Demon's Souls Remake, magari nell'attesa dell'uscita di Elden Ring che sarà disponibile questo mese dal 25 febbraio.

Fonte: Wccftech