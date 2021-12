Destiny 2 celebra i 30 anni di Bungie con nuovissimi contenuti!

Bungie tramite un comunicato stampa celebra tre decenni di giochi eccezionali, di storie epiche e di una meravigliosa community con l'uscita di nuovi contenuti su Destiny 2. A partire da oggi, i guardiani possono accedere al gioco e cimentarsi con i contenuti gratuiti del 30° compleanno, tra cui una nuova attività con matchmaking a sei giocatori, segreti nascosti, ricompense da collezionare e altro ancora.

I giocatori che vogliono vivere appieno i festeggiamenti per i 30 anni possono procurarsi il Pacchetto Destiny 2: 30 anni di Bungie, il quale consentirà loro di inoltrarsi nella nuova segreta ispirata alle caverne di bottino del Cosmodromo, crogiolarsi nella nostalgia ottenendo il rinomato lanciarazzi esotico Gjallarhorn con catalizzatore e guadagnare pezzi di equipaggiamento nuovo e classico, tra cui:

Spadone di Myth

Armi leggendarie di Destiny 1

Armatura a tema Aculeo

Astore esotico Gjallarcelere

Decori per armatura a tema Marathon

Decori per armatura Streetwear a tema Bungie

E molto altro!

Ma la festa non finisce qui! C'è dell'altro in serbo per i guardiani, come gli eventi gratuiti in gioco, l'imperdibile conclusione della Stagione dei Perduti e la nuova espansione Destiny 2: La Regina dei Sussurri, il cui lancio è previsto per il 22 febbraio 2022.