Destiny 2 ha tantissimi giocatori in un periodo 'morto'. 'Ecco perché è molto rilevante per Sony'

Bungie è stata acquisita da Sony e la notizia è arrivata nella serata di ieri. Dall'annuncio moltissimi si sono riversati sui social per dire la loro. Tra questi c'è anche Tom Warren di The Verge che, attraverso un post su Twitter spiega uno dei possibili motivi dietro questa acquisizione.

Warren nel suo post sottolinea come uno dei punti di forza di Bungie è proprio Destiny 2 e la sua base di giocatori. Nonostante il titolo si uscito da diverso tempo ormai, i giocatori che entrano nel gioco sono sempre molti. Il giornalista ha riportato ad esempio il numero di giocatori entrati nella giornata di ieri (quindi non attivi) sulle diverse piattaforme, attestandosi a un totale di circa 860.000. Si tratta di un numero significativo, in quanto ad oggi Destiny 2 non ha più ricevuto nessun aggiornamento proprio in previsione della nuova espansione che verrà lanciata questo mese.

Non solo, ma come ha riportato recentemente Bungie, sono un milione i giocatori che hanno prenotato "La Regina dei Sussurri". Ciò significa che Destiny 2 può contare su una base di utenti leale, che segue il gioco fin dagli albori.

if you're wondering how big Destiny 2 is for Sony...



860,000 players played Destiny 2 yesterday, at a slow point in a season about to end later this month



? 275,000 on Xbox

? 355,000 on PlayStation

? 224,000 on Steam

? 5,390 on Stadia — Tom Warren (@tomwarren) February 1, 2022

Ciò dimostra inoltre che Bungie è in grado di creare un GaaS di successo capace di rimanere online per molto tempo, un qualcosa in cui Sony vuole investire.