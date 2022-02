Destiny 2 - La Regina dei Sussurri: il pre-load non è disponibile su PS4

I giocatori PS4 che sperano di effettuare il pre-load di Destiny 2 - La Regina dei Sussurri dovranno attendere. Bungie aveva precedentemente affermato che i giocatori sarebbero stati in grado di scaricare il nuovo contenuto e la patch dalle 4 del mattino, con molti di loro che hanno colto la palla al balzo.

Sfortunatamente, sembra che un inconveniente tecnico abbia impedito la pubblicazione della versione PS4, forse perché invece di scaricare una patch da 18 GB come gli utenti PS5, i giocatori PS4 devono scaricare l'intero gioco.

"A causa di un problema imprevisto, il contenuto richiesto per PS4 non è ancora disponibile per il download. I giocatori che utilizzano la versione PS4 di Destiny 2 possono scaricare questi file alle 9:00 PST di domani quando l'aggiornamento 4.0.0.1 sarà disponibile". Ciò significa che i giocatori PS4 saranno in grado di scaricare tutto quanto alle 18:00 di oggi, proprio quando andrà online l'espansione, con una dimensione di circa 72GB.

Due to an unforeseen issue, PS4 Required Content is not yet available for download. Players using the PS4 version of Destiny 2 can download these files at 9 AM PST tomorrow when Update 4.0.0.1 becomes available.



All Required Content is ~72 GB total.



Stay tuned for updates. — Bungie Help (@BungieHelp) February 22, 2022

Il motivo del massiccio download su PS4 è perché Bungie ha rielaborato i file di gioco e dopo questo download tutte le patch future dovrebbero essere molto più piccole su PS4.

Fonte: Eurogamer