Destiny 2 La Regina dei Sussurri: 'volevamo che ogni missione sembrasse un episodio di Star Trek o The Mandalorian'

La nuova espansione di Destiny 2 è qui e se La Regina dei Sussurri vi ricorda qualche altra serie sci-fi perché vi invierà su un nuovo pianeta, allora Bungie ha colpito nel segno.

"Volevamo che ogni missione sembrasse un episodio di Star Trek o The Mandalorian", ha detto il designer di Destiny 2 Andrew Hopps a PlayStation Blog in una nuova intervista. "Ogni missione dovrebbe essere immediatamente memorabile per i suoi temi distinti, per il viaggio del giocatore e per i momenti indimenticabili, pur continuando a fornire l'arco narrativo principale della campagna". Questo è sicuramente un buon obiettivo per qualsiasi gioco, specialmente per uno che esiste da alcuni anni come Destiny 2.

Per raggiungere questo obiettivo, Bungie mirava a momenti "epici" nelle missioni de La Regina dei Sussurri. Ha anche preso ispirazione da un'altra funzionalità di Destiny 2: i dungeon. "I dungeon sono molto ambiziosi e molto sofisticati", ha continuato Hopps, "volevamo portarli a un pubblico più ampio".

Le vibrazioni di Star Trek e Mandalorian sono solo una parte della formula de La Regina dei Sussurri. Bungie ha aggiunto un nuovo tipo di perk per le armi chiamato Origin Traits e ci sono tonnellate di contenuti e attività nel pass stagionale.

Fonte: Gamepur.