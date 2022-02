Destiny 2: la Regina dei Sussurri ha il suo bel trailer di lancio

Il 22 febbraio arriverà finalmente la nuova espansione per Destiny 2, La Regina dei Sussurri, che oggi si presenta con il suo trailer di lancio. In questo trailer vediamo anche di più sul mondo del trono di Savathun e sembra che Bungie si stia avvicinando a decise tinte horror: corridoi bui apparentemente scolpiti tra ossa, statue "spettrali" e forse, qualche sano jumpscare, perché no.

Il trailer però sembra mostrare anche il prossimo raid del 5 marzo, con i sei Guardiani in fila davanti a un'enorme nave piramidale nelle paludi del Mondo del Trono di Savathun. Dato che non accade spesso vederli assieme, potrebbe trattarsi di un indizio concreto.

In ogni caso, La Regina dei Sussurri è già un successo, con oltre un milione di preorder già effettuati. Il 22.2.22 non è lontano, per cui cominciate a preparvi, fan di Destiny.

Fonte: Gamesradar.com