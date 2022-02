Destiny 2 - La Regina dei Sussurri è qui e si mostra nel trailer di lancio

Nella nuova espansione di Destiny 2, chiamata La Regina dei Sussurri, Savathun ed il suo Alveare rappresentano una delle più grandi minacce mai viste. La Stagione dei Rinati vedrà quindi i giocatori allearsi con i Cabal.

In occasione del lancio dell'espansione avvenuta oggi, Bungie ha pubblicato un nuovo trailer di lancio della stagione, che ci consente inoltre di dare uno sguardo alla nuova attività in cui sarete fianco a fianco con i Cabal, i nemici che avete combattuto sin dal primo capitolo del franchise. Mentre il trailer fornisce una panoramica generale alla nuova Stagione, la nuova attività è la parte più importante.

In questa attività i giocatori hanno il compito di catturare i luogotenenti dell'Alveare. Zavala negozia un accordo con Caiatl per chiedere aiuto nell'affrontare l'alveare e, a sua volta, arruola Psionici che possono inviare Guardiani nel Paesaggio Mentale, "un piano psichico in cui i pensieri si manifestano nella realtà". Senza indugi vi lasciamo al trailer.

"La Megera Regina ha rubato la Luce. Le unità dell'alveare assaltano il campo di battaglia e digrignano a pochi centimetri dalla tua armatura, prima di soccombere per mano della tua squadra. Gli Spettri dei guerrieri sconfitti restano silenziosamente sospesi in aria: l'infausto presagio di una guerra senza fine. Pochi attimi per riprendere fiato. L'esercito riprende vita. E ricomincia ad attaccare" si legge nella descrizione.