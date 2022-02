Destiny 2, la quest finale della Stagione dei Perduti per alcuni non può essere completata a causa di...una nave

Dopo il rinvio dell'espansione La Regina dei Sussurri di Destiny 2 a febbraio di quest'anno, Bungie ha annunciato che la Stagione dei Perduti sarebbe durata circa sei mesi. Sebbene molti giocatori non fossero entusiasti all'idea di dover giocare la stessa meta per sei mesi interi, il 30th Anniversary Pack ha scosso un po' le cose con una storia finale.

Tuttavia, la missione "L'Esorcismo", in cui i Guardiani hanno il compito di assistere e difendere la regina Mara Sov mentre esegue il rituale per interrompere la connessione tra Savathun e il suo verme, è stata lanciata da pochissimo, una settimana prima di The Witch Queen. Il problema è che alcuni giocatori di Destiny 2 non saranno in grado di portare a termine la missione in un arco di tempo così breve tra il suo rilascio e il lancio dell'espansione.

"Il team ha approfondito i problemi con la missione L'Esorcismo" ha scritto il community manager di Bungie Dmg04. "Sebbene siano stati in grado di identificare alcune cause, al momento non siamo in grado di emettere un hotfix. La Regina dei Sussurri è nelle fasi finali della preparazione e del dispiegamento un hotfix potrebbe causare alcuni intoppi che non vogliamo introdurre".

Hey all,



Threw a bit more context around this change on a reddit reply.https://t.co/9S2I8dHvqW https://t.co/hharX8agG7 pic.twitter.com/LyuLv4Ff5H — dmg04 (@A_dmg04) February 18, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"A volte gli obiettivi richiedono che accadano cose specifiche nella missione che dipendono dagli spawn nemici. Ad esempio, uno dei fattori scatenanti di questa missione richiede che una nave alveare finisca la sua traiettoria di volo mentre assalta il Palazzo degli Insonni". In sostanza da quanto si apprende, una nave continua a materializzarsi rimando ancorata ad una roccia.

"In qualche modo, questa nave dell'alveare si sta generando continuamente", scrive Dmg04. "In quanto tale, non è in grado di muoversi o raggiungere il 'checkpoint' necessario per il progresso della missione. Stranamente, questo non è emerso nei test di gioco a meno che i giocatori non siano saltati specificamente sulle navi dell'alveare e li abbiano costretti a volare fuori dal loro percorso preordinato!".

L'espansione La Regina dei Sussurri è già disponibile per il pre-load tranne che su PS4 e si attiverà questa sera alle 18:00.

Fonte: PC Gamer