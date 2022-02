Destiny 2 sarebbe in arrivo su Nintendo Switch. Il possibile prossimo passo di Bungie

Bungie è stata acquisita da Sony, ma sappiamo che tiene alla sua indipendenza in modo particolare, e infatti i suoi prodotti continueranno ad arrivare anche su altre piattaforme. Un prodotto già esistente e ben rodato nel mercato, Destiny 2, potrebbe arrivare su Nintendo Switch, stando a quanto riportato dall'insider Tom Warren.

Nella fattispecie, Warren ipotizza che Bungie punti a portare Destiny 2 sull'ibrida di Nintendo attraverso la tecnologia di cloud gaming. Nintendo ha in effetti cominciato a rilasciare alcuni prodotti sulla sua console in questa forma, e a Bungie l'idea di lanciare una sua piattaforma di game streaming piace già da un po'. Inoltre Bungie stessa aveva detto che avrebbe portato Destiny 2 "su nuove piattaforme" dopo l'acquisizione Sony, e secondo Warren il primo candidato sarà proprio Nintendo Switch.

"Google ha tolto priorità a Stadia in favore della tecnologia di streaming da quando ha chiuso i suoi studi di sviluppo. Bungie stava guardando con interesse la tecnologia di streaming di Google. Bungie ha menzionato che Destiny 2 si espanderà su "nuove piattaforme" come parte dell'accordo con Sony. Ma ciao, Nintendo Switch!"

Google has been deprioritizing Stadia in favor of the streaming tech ever since it shut its gaming studios. Bungie has been looking at Google?s streaming tech. Bungie mentioned Destiny 2 will expand to ?new platforms? as part of the Sony deal. Hello Nintendo Switch ? https://t.co/Pg9Uv4BLFD pic.twitter.com/PvAA36F92A — Tom Warren (@tomwarren) February 4, 2022

Per "piattaforma" si possono intendere molte cose, nei panni di Bungie: ad esempio approdare sull'Epic Games Store è considerato come rendersi disponibile su una nuova piattaforma. Certamente se il piano di Bungie è portare Destiny 2 a più persone possibili, Switch sembra una candidata eccezionale, dal momento che può contare su più di 100 milioni di console diffuse.

