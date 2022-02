'Destiny 2 non diventerà un'esclusiva PlayStation'

Da quando ha acquisito Activision Blizzard, Microsoft non ha ancora parlato in modo ufficiale riguardo l'esclusività per Xbox di Call of Duty negli anni a venire. Al contrario, Sony è stata più chiara dopo l'affare Bungie: Destiny 2 rimarrà multipiattaforma, così come gli altri progetti dello studio in fase di sviluppo.

"Tutti vogliono che la grande community di Destiny 2, qualunque sia la piattaforma, possa continuare a godersi le proprie esperienze di Destiny 2", ha detto il CEO di Bungie Pete Parsons in un'intervista con Gamesindustry.biz. "E questo approccio si applicherà alle future uscite di Bungie".

Il boss di PlayStation Jim Ryan ha aggiunto: "non si tratta di portare cose nel mondo PlayStation. Si tratta di costruire insieme nuovi mondi enormi e meravigliosi".

Bungie ha promesso che Destiny 2 continuerà a essere supportato su piattaforme non PlayStation e l'esperienza altrove non avrà un impatto negativo. A titolo di esempio, la massiccia espansione del gioco in arrivo il 22 febbraio, The Witch Queen, non verrà lanciata in esclusiva per una piattaforma. "Ogni giocatore dovrebbe vivere un'esperienza straordinaria di Destiny, indipendentemente da dove si gioca", ha scritto lo studio.

Microsoft ha agito diversamente. L'imminente Starfield di Bethesda sarà un'esclusiva Xbox. Sony sta sfruttando l'acquisizione di Bungie più come Microsoft ha fatto con quella di Minecraft, che è rimasto molto popolare sui sistemi PlayStation.

Quindi cosa otterrà Sony dall'accordo se non una maggiore "leva" nella corsa ai contenuti esclusivi? Sicuramente la creazione di giochi live-service di successo. "Abbiamo una roadmap aggressiva con i servizi live", ha detto Ryan.

Fonte: Kotaku.