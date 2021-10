Destiny 2 rimuoverà la campagna de I Rinnegati all'inizio del 2022

Bungie ha annunciato in un post che la campagna I Rinnegati di Destiny 2 sarà rimossa dal gioco il 22 febbraio 2022.

Anche una location nel gioco, Tangled Shore, sarà rimossa così come la maggior parte dei contenuti stagionali dell'Anno 4, secondo lo sviluppatore.

I Rinnegati e i suoi contenuti correlati entreranno nel Destiny Content Vault per fare spazio all'imminente espansione Witch Queen, ha detto Bungie. La nuova espansione uscirà il 22 febbraio del prossimo anno, lo stesso giorno in cui I Rinnegati verranno "archiviati".

Bungie ha anche annunciato che la campagna I Rinnegati sarà resa gratuita per tutti i giocatori dal 7 dicembre fino alla sua rimozione nel febbraio 2022. Ciò sembra rispecchiare il modo in cui le campagne Anno 1 e 2 di Destiny 2 erano disponibili gratuitamente fino alla loro rimozione quando l'espansione Beyond Light è stata lanciata alla fine del 2020.

Inoltre, i giocatori potranno acquistare un nuovo pacchetto I Rinnegati, che secondo Bungie includerà tutti gli elementi esotici presenti nell'espansione di prossima scadenza. Coloro che possiedono già l'espansione I Rinnegati riceveranno automaticamente il nuovo pacchetto, ha affermato Bungie.

Il post del blog informa che non tutti i contenuti dell'anno 4 verranno archiviati. I raid Proving Grounds e Warden of Nothing rimarranno dopo l'eliminazione dei contenuti, mentre le attività dei battleground saranno raggruppate in una nuova playlist free-to-play.

