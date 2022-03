Destiny 2 su Steam Deck? Bungie minaccia di bannare chi ci prova

Quando Bungie permetterà l'arrivo di Destiny 2 su Steam Deck? Sembra che la risposta sia tristemente "mai", perché la futura sussidiaria Sony ha pubblicato una pagina di aiuto che non solo dice che il gioco non è supportato, ma minaccia addirittura di bannare i potenziali giocatori di Steam Deck.

La pagina della guida ha una nuova sezione intitolata "Steam Deck e Destiny 2", che recita: "Destiny 2 non è supportato per il gioco su Steam Deck o su qualsiasi sistema che utilizza Proton di Steam Play a meno che Windows non sia installato e in esecuzione".

"I giocatori che tentano di avviare Destiny 2 su Steam Deck tramite SteamOS o Proton non potranno accedere al gioco e verranno riportati alla loro libreria di giochi dopo poco tempo. I giocatori che tentano di aggirare l'incompatibilità di Destiny 2 verranno bannati dal gioco".

Pertanto, gli utenti di Steam Deck non hanno modo di giocare a uno dei titoli più popolari sullo store di Valve. Guardiani avvisati...

