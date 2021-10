Deus Ex ha una mod che trasforma JC Denton in un personaggio femminile

Per molti giocatori, in particolare quelli che hanno giocato su PC negli anni '90, l'originale Deus Ex, uscito nel 2000, sarà ricordato con affetto come una sorta di meraviglia dei giochi di ruolo di fantascienza. Come sappiamo il protagonista del gioco è JC Denton: tuttavia più di due decenni dopo, qualcuno ha modificato il gioco in modo che i giocatori possano utilizzare una versione femminile di Denton.

Caricando il file su Mod DB, l'utente e fan di Deus Ex Xriborg ha creato il "Lay D Denton Project" che rimodella l'agente giocabile del gioco in modo che sia una donna anziché un uomo. La descrizione della mod dice anche che si sono presi la briga di rivocare il personaggio in base al dialogo del gioco originale, anche se dicono che non è una duplicazione al 100% della sceneggiatura.

L'atteggiamento generale nella mod è di preservare le battute taglienti che i fan hanno imparato ad amare da questo franchise. Dopotutto, Deus Ex ha molti dettagli nascosti e molte tradizioni che lo hanno reso uno dei preferiti dai fan nel corso degli anni, e sembra che Xriborg non volesse sminuirlo. È chiaro che il "Lay D Denton Project" è stato fatto con un'attenta considerazione per il gioco originale e per accontentare i fan, ma anche per portarlo nell'era dei giochi moderni. Dicono anche che tutti i pronomi sono stati adattati di conseguenza per corrispondere al Denton femminile.

Se siete curiosi e volete provare questa mod potete cliccare qui per scaricarla.