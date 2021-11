Devil May Cry 5 su Steam Deck gira senza problemi e un video lo dimostra

Capcom ha rilasciato un video che mostra come funziona Devil May Cry 5 sulla prossima console portatile Steam Deck di Valve. Il gioco sembra funzionare a 60 frame al secondo e non compromette nemmeno la qualità del gioco.

Non dovrebbe sorprendere che il gioco funzioni bene sull'hardware: dopotutto, Valve sta esaminando l'intera libreria Steam per la compatibilità con Steam Deck e la società nota che deve ancora trovare un gioco che la console non è in grado di gestire. Steam Deck avrebbe dovuto iniziare ad arrivare a dicembre, ma è stato rinviato a febbraio 2022 a causa di "carenze di materiale". L'hardware è disponibile in tre configurazioni a partire da 400 euro.

Anche se Devil May Cry 5 è stato lanciato nel 2019, è comunque impressionante vedere che la grafica del titolo non sembra essere stata declassata anche se il gioco viene eseguito su Steam Deck. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione del filmato.

Vi ricordiamo che Devil May Cry 5 è disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e su PlayStation 5 e Xbox Series X/S con una patch next-gen dedicata.

Fonte: Videogamer